Neve, gelo e piogge: il vero inverno colpisce l'Italia intera

Roma - La prima settimana di dicembre porterà sull'un clima decisamente invernale, con l’arrivo di freddo,e perturbazioni che interesseranno varie regioni. Il cuore del maltempo è atteso per l'8 dicembre, festa dell’Immacolata, con fenomeni intensi e un sensibile calo delle temperature su tutto il territorio. Secondo i meteorologi, sarà una settimana caratterizzata da frequenti cambiamenti atmosferici, che coinvolgeranno il Nord, il Centro e il Sud con modalità diverse. Situazione attuale e previsioni per oggi, 2 dicembre Nella giornata di oggi, la Penisola beneficia temporaneamente di una pausa dal maltempo. Al Nord, il cielo sarà prevalentemente soleggiato, sebbene con nebbie mattutine in Val Padana. Tuttavia, già dal pomeriggio, le prime nubi si affacceranno sulle Alpi occidentali, portandoe nevicate sopra i 1800 metri.