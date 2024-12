Puntomagazine.it - Napoli, Colli Aminei: scippo dello smartphone, 39enne arrestato dai Carabinieri

Leggi su Puntomagazine.it

Avvenuto un furto nella zona, un uomo si è avvicinato con uno scooter alla vittima per poi strappargli il telefono dalle mani e fuggireUn attimo di distrazione è costato load una 25enne dei.Passeggiava in strada quando G. C.,napoletano, le si è avvicinato con lo scooter. Con un movimento rapidissimo, le ha strappato il telefono di mano ed è fuggito.Idella Stazione di Capodimonte, sul territorio con specifici servizi antiborseggio, hanno avviato immediatamente le indagini e seguito le traccescippatore fino alla sua abitazione. L’analisi delle immagini di videosorveglianza è stata fondamentale e ha consentito ai militari di tracciare il percorsoscooter in poche ore.Caliano è stato rintracciato e