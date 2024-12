Quotidiano.net - L’Ue al fianco di Kiev: "Invio di truppe sul campo?. Non è da escludere"

"Perè la più grave crisi di sicurezza, io credo non si debbanulla e mantenere una certa ambiguità strategica", risponde Kaja Kallas, alla domanda se sia ipotizzabile che i soldati europei abbiano un ruolo in Ucraina, magari per vigilare sulla tregua immaginata da Donald Trump. La 47enne estone nuovo Alto rappresentante Ue si insedia nel modo più eclatante. Non a Bruxelles ma a, proprio per ribadire a Vladimir Putin quale sia la priorità. L’erede di Josep Borrell sale in treno prima di mezzanotte (quando non è ancora in carica) e di prima mattina è già nella capitale ucraina in visita ufficiale. Le delegazione che incontra Volodymir Zelensky comprende il 63enne Antonio Costa, l’ex premier portoghese nuova guida del Consiglio europeo, e la 59enne slovena Marta Kos, commissaria all’Allargamento: altre studiate presenze per sottolineare che i 27 hanno un’agenda e la difendono.