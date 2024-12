Lanazione.it - La formazione per uscire dalla crisi. Corsi e laboratori per i giovani

Leggi su Lanazione.it

Prato, 2 dicembre 2024 – Lacome strumento perdel comparto moda. Cambiano i modelli di consumo, precipitano i fatturati, ma per ripartire è necessario introdurre una mutazione profonda negli schemi produttivi oltre a un’analisi seria e di prospettiva sui mercati del futuro. A Prato uno dei partner del comparto tessile è la fondazione Mita, l’Istituto tecnologico superiore che ha progetti formativi di livello in città. Sono 75 iimpegnati in due; le prime lezioni si tengono al polo universitario pratese, successivamente, seguendo i loro indirizzi si sposteranno in due sedi. La prima è quella di Beste, Brand di Holding Moda che con Mita punta a formare con due(50 studenti in tutto) figure tecniche specializzate per il settore moda e lusso, attraverso una didattica ino.