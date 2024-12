Gqitalia.it - La festa di Olly è ufficialmente cominciata, ed è solo l’inizio

Se dovessimo raccontare con un’immagine il momento chesta attraversando ormai da qualche tempo a questa parte non ci sarebbe assolutamente alcun dubbio: una grande, grandissima. Di quelle piene di gente e di musica, in cui tutti saltano, si abbracciano, brindano e gridano all’unisono lo stesso ritornello. «La prima traccia del mio nuovo album si intitola proprio È, ed è anche la canzone con cui ho deciso di aprire i concerti del nuovo tour. Quindi no, non è decisamente un caso». Sorride, anzi, ride di gusto, e il motivo è pienamente condivisibile. Il suo disco Tutta vita, pubblicato lo scorso 25 ottobre, e il brano Per due come noi, vera e propria master-hit radiofonica con Angelina Mango, gli hanno permesso di entrare in quel ristrettissimo club di artisti italiani che nella loro carriera si sono ritrovati nella stessa settimana ad avere un album e un singolo in vetta alle rispettive classifiche FIMI.