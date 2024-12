Italia – Argentina Clarin | Milei accetta invito Meloni ad Atreju

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 2 dic. (askanews) – Il presidente argentino Javierricambierà rapidamente la visita al premierno Giorgiaha infattito l’della presidente del Consiglio a partecipare al festivalche si terrà questo mese a Roma. Lo scrive il quotidiano ArgentinoSecondo fonti ufficiali riportate dallo stesso quotidiano, il capo dello Stato argentino partirà dal settore militare dell’Aeroporto Metropolitano il 13 dicembre con un aereo privato e la sua decisione di viaggiare testimonia la forte sintonia politica e personale con lagià emersa nei vari incontri avuti nel 2024, l’ultimo il 20 novembre scorso alla Casa Rosada, quando uscirono per salutarsi insieme da un balcone affacciato su Plaza de Mayo. Al suo ritorno dall’– scrive ancora il– il primo ministrono aveva parlato di “una visione comune di libertà, sovranità e progresso”, e insieme aaveva gettato le basi per la proposta di un’alleanza internazionale con gli Stati Uniti sotto il futuro comando di Donald Trump e con Israele, per la difesa dei valori occidentali.