"Il suo onore gridava vendetta", si sente la mano del grande veterano Raoul Walsh

IL SUORaiMovie ore 21.10. Con Rock Hudson, Donna Reed e Lee Marvin. Regia di. Produzione Usa 1953. Durata: 1 ora e 23 minuti LA TRAMA Un reduce sudista che dopo la guerra s'è dato al banditismo, durante un colpo rapisce una donna fidanzata di un ex nordista. Il nordista, appena rimessosi da una ferita li insegue. La caccia è lunga, ma la donna sarà ripresa e il bandito punito. PERCHÈ VEDERLO Perché anche se è un film a budget limitato (tra i molti western in technicolor degli anni '50) siladel(un critico una volta disse che i suoi film avevano il sapore del pane fatto in casa) che trae il massimo dal tema della caccia e dal gruppetto dei caratteristi (Lee Marvin, Neville Brand, Leo Gordon) chiamati a interpretare i banditi.