Il nuovo look di Jacob Elordi sarà la tendenza barba&capelli 2025

Jacob Elordi: è davvero lui? Sì, più di qualcuno non ha riconosciuto l'attore sul tappeto rosso del Marrakech Film Festival dello scorso 29 novembre. Il suo nuovo binomio barba&capelli ha, infatti, qualcosa di molto rivoluzionario, se paragonato al passato (recente): al posto del suo stile spesso clean e super composto, eccolo sfilare alla cerimonia di apertura del Festival con capelli lunghi e messy abbinati a una bushy beard. Un look che sa di vintage e allo stesso tempo ci dà una versione più "matura" dell'artista che ha scelto, per stupire ancora di più, di sfoggiare una spilla a forma di rana colorata sul suo completo nero, tutto firmato Bottega Veneta.