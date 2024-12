Panorama.it - Il grande schermo servito a tavola: un viaggio tra i piatti iconici dei film

Nel mondo de IlLebowski, Drugo sorseggia un White Russian dopo l'altro, preparati ogni volta in modo diverso, come vuole il suo spirito libero e anticonformista. In Mamma ho perso l’aereo, il Mac & Cheese rappresenta il comfort food per eccellenza per Kevin, dimenticato a casa nel giorno di Natale. In Julie & Julia, la vellutata di porri e patate ? o, più propriamente, il potage Parmentier ? è un emblema della cucina francese che, grazie a Julia Child, conquista anche l’America. E poi c’è l’aragosta ne La finestra sul cortile, una ricompensa raffinata per il paziente protagonista, preparata con cura da uno dei migliori ristoranti di New York. E ancora, cosa rende così unico il gazpacho di Donne sull'orlo di una crisi di nervi? Come si realizza il soufflé di Sabrina? E qual è il segreto degli spaghetti all'arrabbiata di Belli e dannati?Questi sono solo alcuni esempi delle trenta ricette raccolte ne Il cinema in cucina, edito Hoppípolla Edizioni: un volume che celebra il legame indissolubile tra cibo e cinema.