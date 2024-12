Anteprima24.it - FOTO/ Feste delle Stelle nel segno di Gianni Caruso: a lui intitolato il campo di atletica leggera

Tempo di lettura: 4 minuti“E’ stato un padre per tutti.” Prima l’omaggio poi l’annuncio: il Presidente della Provincia Nino Lombardi ha comunicato la sua intenzione di intitolare ilScuola didi Benevento, di proprietà della Rocca dei Rettori, a Giovanni, scomparso all’età di 78 anni nello scorso mese di agosto, marciatore ai suoi tempi, quindi allenatore, dirigente tecnico e sportivo, Consigliere federale di. Una vera e propria istituzione dello sport sannita:aveva la sua sede proprio alScuola per decenni la sua seconda casa, anzi la “prima casa”, come ha specificato la moglie di.L’annuncio della intitolazione è avvenuto durante la 29a Edizione della Festa dello Sport del Coni: e proprio al Delegato provinciale Mario Collarile, Lombardi ha chiesto di firmare pubblicamente nell’Aula Magna gremita della Università Giustino Fortunato al Viale Raffaele Delcogliano un documento per la intitolazione da proporre al prossimo Consiglio provinciale che dovrà votare sulla intitolazione.