Formula 1 titolo Costruttori e duello Norris-Leclerc | cosa serve alla Ferrari per vincere

Se Max Verstappen ha festeggiato in anticipo il suo quarto Mondiale Piloti consecutivo in1, ilsi deciderà nell’ultima gara. Il Gp di Abu Dhabi, in programma domenica 8 dicembre, deciderà chi, tra McLaren e, potrà festeggiare il.Le due scuderie sono distanziate da soli 21 punti, con il vantaggio inglese che si è assottigliato dopo il Gran Premio del Qatar, vinto da Verstappen, e dove Charlesè riuscito a conquistare il secondo posto proprio davantiMcLaren di Oscar Piastri. Sesto Carlo Sainz, mentre Landoha chiuso in decima posizione.Mondialeperservirà una gara quasi perfetta ad Abu Dhabi peril mondialeche manca ormai da 16 anni. Il vantaggio della McLaren permette agli inglesi di coltivare buone speranze di successo, ma l’inerzia è tutta dparte della Rossa, che ha preceduto i rivali in praticamente tutti i Gran Premi di questo finale di stagione.