Fonseca perde Maignan ed Hernandez, ecco il turnover per Milan-Sassuolo | CM.IT

I due calciatori francesi non ci saranno per la partita di domani, valevole gli Ottavi di finale di Coppa Italia:il problemaNienteper Mikee Theo. I due giocatori salteranno la sfida di domani di Coppa Italia.e Theo: nienteCM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itIl portiere, come appreso da Calciomercato.it, si è sottoposto ad un intervento chirurgico ai denti; il terzino, invece, sarà out per via dia una contusione subita nella sfida contro l‘Empoli. Entrambi dunque godranno di un turno di riposo e saranno pronti per giocare contro l’Atalanta venerdì sera.si affida: “Bisogna farlo, visto che abbiamo giocato due giorni fa. Serve gestire bene la squadra per non avere problemi fisici.