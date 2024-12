Laprimapagina.it - Cappotti donna: le tendenze 2025 che domineranno il prossimo inverno

Con l’arrivo del freddo, il cappotto diventa un elemento essenziale del guardaroba di ogni. Ledeluniscono eleganza, comfort e sostenibilità, con nuovi tagli e materiali innovativi. Con la collaborazione del team di Manuela Conti, leader da 40 anni nel settore, scopriamo insieme leche definiranno la stagione deinel.Silhouette a clessidraUna delle principaliper ilè il ritorno della silhouette a clessidra. Iavvitati che esaltano il punto vita sono protagonisti, regalando un tocco femminile e sofisticato che mette in risalto le forme.Designer come Balenciaga e Dior stanno riportando in auge questa silhouette, ideale per chi ama la raffinatezza. Il cappotto a clessidra è destinato a diventare un must-have del