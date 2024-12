Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 Opes. Fast Car, primo stop col Francolino. La Coccinella a punteggio pieno

Nel Girone Giara Assicurazioni ilinfligge ilko, 6-3, alCar/Cd Costruzioni, poker di Serafini e doppietta di Bianchi, non basta la tripletta di Bosi alCar. Con questo successo ilsale a 13 e scavalca Irruentes e proprioCar, ferme a 12, in testa a 15 c’è il Foto Express che ne fa 7 all’Exera, tripletta inedita di Patracchini, doppietta di Giordano e reti di Gennari e Lanzoni. L’altro scontro al vertice lo vince il Tabacchi Levigatura Marmi, 5-0 all’Autofficina Lodi: Casoni e Negri neltempo, tripletta di Zullo nella ripresa. L’Autocarrozzeria Giudice mette fine alle speranze di qualificarsi alla Serie A dell’Osteria Strabassotti, 2-0 all’intervallo, Tcheuna e Pazzi, e 3-2 finale: in apertura di ripresa Corazza accorcia le distanze, ma ancora Tcheuna riallunga per l’Autocarrozzeria Giudice; nel finale Molinari illude l’Osteria Strabassotti, ma finisce così.