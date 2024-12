Cultweb.it - “Brutti la sera, belli al mattino”, vi spieghiamo il nuovo trend beauty di TikTok (da replicare con moderazione)

Suimpazza il“Go to bed ugly, wake up pretty”, che possiamo tradurre in sintesi “laal”. In cosa consiste? Nell’applicare tutta una serie di prodotti prima di andare a dormire che imscono il nostro visto a fin di bene. Con lo scopo, cioè, di svegliarsi radiosi allo spuntare del Sole. Un mix di maschere, sieri e patch che promettono pelle luminosa, ciglia più lunghe e capelli mossi senza calore. Ma funziona davvero o è solo un’illusione social?La risposta è come sempre un nì. Quali sono i prodotti ad andare per la maggiore? I pimple patch per eliminare i brufoli, quella sorta di “polipo” di seta per fare la piega dei capelli senza rovinarli. E poi maschere labbra e viso da “sbucciare” al(l’hashtgag di riferimento sono #mornignshed e #overnightglowup).