Iltempo.it - Bove, hater all'attacco. Mentana tuona: "Avvoltoi in picchiata"

I no-vax non si fermano neanche davanti a un malore. Edoardo, "dopo aver passato una notte tranquilla, è stato risvegliato ed estubato questa mattina. Attualmente è sveglio, vigile ed orientato. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori accertamenti per stabilire le cause che hanno determinato la situazione critica avvenuta ieri": sono questi gli aggiornamenti forniti dalla Fiorentina sul centrocampista che ieri, nel corso della partita contro l'Inter, si è accasciato al suolo a causa di un malore. Sui social, però, alcuni utenti hanno lanciato commenti carichi di rabbia e cattiveria: "Anchepaga gli effetti del vaccino", "Povero, altra vittima del vaccino", "Santo cielo, vittima del vaccino": si legge. Espressioni che Enricoha voluto documentare con uno screenshot e pubblicare sul suo profilo Instagram.