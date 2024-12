Borsa sedano Moschino | eccesso di stile o creatività?

Leggi su .com

Life&People.it Nel sempre mutevole universo della moda, dove l’originalità è spesso la chiave del successo,ha recentemente lanciato un accessorio che ha catturato l’attenzione di media e fashionisti: la. Questa maxi pochette a forma – come dice lo stesso nome – di, che fa parte della collezione fall-winter 2024-25, rappresenta non solo un’innovazione stilistica, ma anche un’affermazione audace sull’essenza della moda stessa.Accessorio di lusso dal design realisticoIl design della “bag” è eccezionalmente realistico: foglie e rami in nappa, appare quasi come un prodotto dell’orto piuttosto che un accessorio di lusso. Ma ciò che stupisce di più non è solo l’accuratezza nella riproduzione, bensì il prezzo: 3700 euro. Un costo che solleva inevitabilmente domande su cosa realmente renda un oggetto desiderabile nella moda contemporanea.