Atletica Ganeshamoorthy | Sono stato fortunato | ho visto che per me c’era un’altra vita

"A me non piace tanto raccontarmi anche perché la mia storia la conoscono tutti, non ho niente da aggiornare, tutto è rimasto come a Parigi. La mia fortuna è stata aver avuto le persone giuste vicino che mi hanno aperto la testa per pensare allo sport, sennò sarei rimasto sulla sedia a riflettere solo sul male e il brutto dellamoltoperché hoche si è aperta davanti a me". Così Rigivan, atleta medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Parigi, in occasione del talk show Fair Play Menarini – I campioni si raccontano svoltosi a Firenze presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.(Fonte Adnkronos)Foto Chiara Montesano / Fispes