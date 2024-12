Lanazione.it - Arezzo Città del Natale: arriva “Giotto in 3D”

, 2 dicembre 2024 –Le meravigliose scene con l'“Annunciazione” e la “Natività” dipinte danella chiesa inferiore della Basilica di San Francesco in Assisino ad “del” che, in questa edizione, celebra ildelle Arti. Dal prossimo 5 dicembre, la Basilica di San Francesco ad, ospita “in 3D”, un affascinante progetto che mediante la riproduzione tridimensionale delle celebri scene giottesche, celebra il genio del maestro toscano unendo tradizione e tecnologia avanzata e offrendo ai visitatori un'ambientazione di alto valore spirituale nella volontà di promuovere un messaggio di pace e inclusione. Voluto dalla FondazioneIntour e realizzato grazie alla disponibilità della Direzione Regionale dei Musei della Toscana e la Curia Diocesana diin 3D” è reso possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Assisi e il Sacro Convento di Assisi e va a impreziosire il percorso cittadino di “del” invitando il pubblico a riflettere sulla capacità dell'arte di unire le persone superando barriere culturali e religiose, e ponendo il presepe come simbolo di pace e dialogo.