Al Teatro di Cavriglia omaggio ad Enzo Jannacci

Arezzo, 02 dicembre 2024 – Aquinto appuntamento per la rassegna Materiali In Scena, organizzata dal Comune die da Materiali Sonori. Sabato 6 dicembre alle ore 21.15, alComunale, verrà presentato lo spettacolo “Ecco tutto qui”, unal grandein un racconto musicale proposto da PaoloedGentile: "tutto quello che avreste voluto sapere die non avete mai osato chiedere". Nel 2013 ci lasciava un artista che, dalla fine degli anni Cinquanta, ha fatto grande la canzone e il mondo dello spettacolo italiano.è stato un musicista curioso che ha rivoluzionato il concetto stesso di canzone. Ha scritto e cantato per raccontare la nostra storia quotidiana e lo si ricorda come personaggio di successo in, in televisione, al cinema.