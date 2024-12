Slittino Coppa del Mondo | Fischnaller sesto a Lillehammer Felderer decimo Vince Langenhan

Leggi su Sportface.it

Una sesta posizione aapre ladeldi Dominik. Are la prima tappa della stagione disu pista artificiale è il tedesco Maxche con il tempo di 1’37?338 è riuscito a precedere l’austriaco Wolfgang Kindl di 0?027. Sul gradino più basso del podio sale l’altro tedesco, Felix Loch (+0?184), capace di risalire dal settimo posto fatto registrare a metà gara. Davanti aanche il terzo tedesco in top 10, Timon Grancagnolo, quarto a 0?289 e lo statunitense Jonathan Eric Gustafson, quinto (+0?289). L’altoatesino era quarto dopo la frazione iniziale, ma ha perso due posizioni e si è dovuto accontentare di un piazzamento a 0?326 dalla testa. L’Italia può sorridere perché in top 10 c’è un secondo azzurro: si tratta di Leon, anche lui sceso di due posizioni dopo la prima discesa passando dalla sesta alla decima piazza a 0?770 da