Premio Guidarello. Giornalismo d’autore e voglia di innovare

"Bisogna avere la forza di continuare a". Federico Marchetti – prima fondatore di Yoox, il primo sito di ecommerce della moda al mondo poi trasformato in Yoox Net a Porter e ora, dopo aver ceduto l’azienda, grande amico di Re Carlo III che lo ha collocato al vertice della Fashion task force per una moda ambientalmente sostenibile – lo ribadisce con forza dal palco del Teatro Alighieri di Ravenna dove si è svolta ieri sera la premiazione della 53ª edizione delper ilorganizzato da Confindustria Romagna e condotto da Bruno Vespa. "Nel 1999 sono partito da Ravenna senza un soldo in tasca – ha ricordato Marchetti, che ha ricevuto ilad honorem – e all’epoca eravamo tutti analfabeti digitali. Io sognavo di inventare qualcosa che cambiasse il mondo e ho messo insieme Internet e la moda, anticipando i tempi".