Inter-news.it - Padovano: «Meriti alla Fiorentina ma il campionato resta di Napoli e Inter»

Leggi su Inter-news.it

Manca sempre meno ae sullo scontro diretto d’alta classifica si pronuncia anche Michele. L’ex calciatori si focalizza anche sulle punte particolarmente in forma delle due squadre.SFIDA INDICATIVA – Michele, ospite di Sky Sport 24, ammette: «Laè in alta classifica e merita assolutamente quanto fatto fino ad adesso. Premesso che vanno fatti i complimenti a tutti, perché stanno facendo davvero un’ottima stagione, io credo però che ilriguarderà solo. Chiaramente questa partita per lasarà molto indicativa perché gioca contro la squadra in assoluto più forte tecnicamente del nostro». Intanto ecco i giocatori scelti da Inzaghi per la sfida delle ore 18.00.la sfida degli attacchiSCENARIO – Micheleprosegue, inquadrando così il match di oggi pomeriggio: «Se la squadra di Pdino dovesse riuscire a vincere questa partita chiaramente l’autostima dei calciatori aumenterebbe e potrebbero cambiare anche gli scenari.