Bergamonews.it - “Opera, neutro plurale”, glossario che rimette in discussione i preconcetti sull’Opera

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Una sintesi che diventa flusso ininterrotto e critico di categorie, personaggi, figure e luoghi comuni di uno spettacolo musicale da ripensare come uno spazio in fieri. Questo può risultare, in (estrema) sintesi, “”, libro di Emilio Sala, presentato sabato 30 novembre nella Sala della Musica “Tremaglia” del teatro Donizetti, in occasione del Donizetti.Un titolo che, spiega Paolo Fabbri (direttore della sezione scientifica della Fondazione Donizetti) “si definisce, tenendo però a mente l’importante attività di selezione e messa a fuoco di Sala, con termini descritti che interagiscono tra loro”. Un volume che “risveglia dal torpore”, pieno di sollecitazioni.Un’ “” che ripensa all’“in termini allargati, in una prospettiva performativa”.