Lanazione.it - Metamorfosi, al via la stagione del teatro Papini

Arezzo, 1 dicembre 2024 – Nell’ambito del lavoro da anni intrapreso da Laboratori Permanenti nel territorio della Valtiberina Toscana, prosegue per il quarto anno consecutivo la collaborazione con il Comune di Pieve Santo Stefano, e a dicembre, alComunale Giovanni, inizia la rassegna teatrale. La rassegna teatrale, organizzata da Laboratori Permanenti in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Pieve Santo Stefano, è pensata da anni per essere in armonia con l’attitudine della città e dei suoi abitanti, rivolgendosi a un pubblico eterogeneo, trasversale per età, provenienza e interessi, ma soprattutto dedicando alcune matinée agli studenti di Pieve Santo Stefano. Dedicata a “vite” diverse e illuminanti, la2024/25 a Pieve Santo Stefano si apre con una nuova produzione particolarmente importante per il nostro lavoro sul territorio; “Cosimo I e Vasari, l’idea di Toscana”, nata grazie a un’ottima sinergia tra Amministrazione Comunale e Laboratori Permanenti, con il sostegno di Regione Toscana.