Maserati ora cambia marcia | Torneremo al top nel mondo

di Eugenio Tangerini MODENA "Sono figlio di un operaio di Mirafiori e so bene cosa significa arrivare a fine mese. Il mio primo obiettivo è stare vicino alle persone. Lo sto già facendo, sono molto concentrato per cercare di rimettere nella giusta direzione questo marchio, con l’aiuto dei miei collaboratori. C’è da recuperare spazi sul mercato, vogliamo riprendere la posizione che spetta anon solo in Europa, ma a livello mondiale". Santo Ficili, amministratore delegato del Tridente da alcune settimane, ha ben chiaro il suo compito e non nasconde le difficoltà. Ma questo è il week end della passione e dell’orgoglio, in cui i migliori clienti sono chiamati a raccolta, nella sede storica di Modena, per il debutto di un modello speciale della Folgore, la GranTurismo 110 Anniversario, rigorosamente elettrica e prodotta in tanti esemplari quanti sono gli anni di storia della Casa.