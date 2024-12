Lanazione.it - Luci, mercatini e un presepe unico: Lucca Magico Natale conquista e fa il pieno di visitatori

, 1 dicembre 2024 – Il fine settimana diha registrato un’affluenza straordinaria, con migliaia diche hanno riempito le piazze e le vie del centro storico, confermando il successo di questa terza edizione. L’amministrazione comunale, con un impegno significativo, ha realizzato un calendario di eventi ricco e variegato, capace di valorizzare le tradizioni natalizie, la cultura e la bellezza del territorio, coinvolgendo cittadini, turisti e attività locali.si trasforma in una città incantata per ilcon eventi,e proiezioni luminose nel centro storico. Un'atmosfera magica da vivere fino al 6 gennaio con. Tra i punti di maggiore attrazione, il mercatino natalizio in Piazza Napoleone, con le sue caratteristiche baite di legno, è stato preso d’assalto, offrendo prodotti tipici, artigianato e dolci natalizi in un’atmosfera magica.