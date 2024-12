Ilgiorno.it - La ricerca dell’essenza umana. De Capitani nei panni di “Re Lear“

Leggi su Ilgiorno.it

Appuntamento con Elio Deneidi “Re“ oggi alle 16 al teatro Manzoni di Monza. La tragedia di William Shakespeare diventa lo spettacolo di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia per raccontare uno dei viaggi più strazianti dell’uomo verso la sua vera essenza. Un cammino rovinoso conduce il vecchio e arrogante re dal trono fino alla landa desolata dove riuscirà a intravvedere l’essenza più vera dell’uomo. La parabola diè terribile: trascinare il nostro tempo oltre il tempo che cambia, usurpare la vita bloccando il naturale passaggio fra le generazioni e trasformarlo in una guerra non può che portare a un destino di follia e di cecità. Ma sotto il cielo scuro risplendono brevi bagliori di amore: l’incontro di Edgar con il padre accecato, la dedizione di Kent per il suo re, la pietà diper il suo Matto e il suo lamento sul corpo della figlia Cordelia.