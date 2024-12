Ilrestodelcarlino.it - Incendio a Jesolo: morto un uomo. Si indaga sulle cause

Venezia, 1 dicembre 2024 – Tragedia a(Venezia): unnell’che interessato un appartamento in via Simon Bolivar questa mattina. Le fiamme sarebbero divampate verso le 10.20: i Vigili del fuoco si sono precipitati nello stabile, dal quale fuoriusciva un grande quantitativo di fumo. Dotati di autorespiratori, hanno portato a termine le operazioni di spegnimento: il fuoco ha interessato principalmente la camera da letto. Sono ora in corso le operazioni di bonifica, mentre si cerca di comprendere quali siano state ledel rogo.