Sport.quotidiano.net - Il Cesena ‘resuscita’ il Frosinone e interrompe la sua striscia positiva

, 1 dicembre 2024 – Ilvedersi la suadopo 3 vittorie e 2 pareggi, riuscendo nell’impresa di resuscitare undesolatamente in fondo alla classifica, incapace sino a sabato di dare un senso a un campionato partito con grandi propositi. I padroni di casa sono bravi a trasformare in gol i regali del, omaggi di Bastoni e Antonucci che perdono due palle sanguinose a centrocampo. Poi Pezzuto stabilisce che uno dei tanti contrasti su corner debba essere punito col rigore e la frittata è fatta. Bastoni al 30' a centrocampo consegna palla a Canotto; poi assist ad Ambrosino, che la mette nell’angolino dove Klinsmann non arriva. Passa poco e il Var nota il fallo di mano su una fiondata di Bastoni commesso Ambrosino. Rigore netto: Shpendi lo sbaglia, ma sulla ribattuta di Cerofolini la butta dentro.