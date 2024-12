Sport.quotidiano.net - Figline cerca punti d’oro. San Donato, che trasferta

Dopo l’anticipo di ieri fra Grosseto-Ostia Mare (1-0), oggi, alle 14,30, si giocano le altre gare della 14ª giornata:-Orvietana (arbitro: Moro di Novi Ligure). Smaltita l’immeritata sconfitta con il Seravezza, la squadra di Marco Brachi è pronta ad affrontare un’altra tappa importante, l’Orvietana. Senza gli attaccanti Bartolozzi, Nyamsi e il centrocampista Cavaciocchi infortunati. L’allenatore dei gialloblù Brachi per tornare al gol può disporre del recuperato Mugelli (nella foto) rimasto fuori per due settimane per infortunio, più con il sostegno dell’altra punta Bruni e dell’esterno Ciravegna, con il supporto dei centrocampisti Torrini, Borghi, Milli e Degl’Innocenti. In difesa confermata la coppia centrale Nobile-Francalanci, con ii difensori Simonti e Ciraudo; quest’ultimo tornato carico dopo la buona prestazione effettuata mercoledì con la Rappresentativa di serie D allenata da Giuliano Giannichedda.