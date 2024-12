Oasport.it - Equitazione: Piergiorgio Bucci è straordinario! L’italiano sbanca la FEI Jumping World Cup di Madrid

il salto ostacoli italiano batte un altro colpo importante in questo 2024 vissuto in continua risalita e crescita.infatti si è imposto nella tappa didella FEICup 2024-2025 (Western European League).L’azzurro, in sella ad Hantano, ha prima trovato il percorso netto nel primo round del concorso spagnolo, in 67.11 secondi, e poi si è ripetuto in un maxi jump off a 12 binomi, doveè stato capace di coprire il tracciato ridotto con il tempo di 40.77 ancora una volta senza errori andando a prendersi un incredibile primo posto.Alle sue spalle, in seconda e terza posizione, anche loro in maniera immacolata, si sono piazzati l’irlandese Michael Pender, secondo in sella a Hhs Los Angles in 41.42, e il neerlandese Maikel van der Vleuten, terzo montando Beauville Z N.