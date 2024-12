Thesocialpost.it - Emanuela Chirilli, il fratello: “È morta bruciata viva”. Ecco perché era a Napoli

Leggi su Thesocialpost.it

, una giovane di 27 anni originaria del Salento, ha perso la vita tragicamente in un incendio che ha devastato il b&b “Covo degli Angioini”, situato in piazza Municipio a. Il corpo della vittima è stato rinvenuto a pochi passi dalla porta della sua stanza, un dettaglio che lascia supporre che la giovane abbia tentato disperatamente di fuggire dal fuoco.Leggi anche: Chi era Matteo, trovato morto dagli amici dopo una cena: “Stava per cambiare vita”La disperazione delNicola, ildi, non si dà pace per la morte della sorella e chiede giustizia. “Siamo piegati dal dolore, tormentati dai dubbi,” racconta, spiegando che il viaggio aera stato un mistero per la famiglia.aveva chiamato la madre poco prima della tragedia per tranquillizzarla, dicendo che sarebbe tornata a casa il giorno dopo.