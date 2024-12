Ilrestodelcarlino.it - Calcio, tragedia a Carlino (Udine): muore Sante Longato, direttore generale dell’Adriese

Rovigo, 1 dicembre 2024. Dramma allo stadio Della Ricca diin provincia didove si stava disputando la gara del girone C di serie D tra Cjarlins Muzane e Adriese. Al 24' del secondo tempo con la partita ferma sulla 0-0,della squadra polesana, ha accusato un malore in tribuna. Nonostante i pronti soccorsi con il defibrillatore la situazione è apparsa fin da subito disperata:è deceduto poco dopo. La gara è stata sospesa al 68’ nel silenziodi unache lascia sgomenti i familiari die tutto l’ambiente sportivo polesano e non. Classe 1952ha legato la sua storia di dirigente nel mondo delall’Adriese sin dai tempi di Arnaldo Cavallari nella stagione 1994-95, con una parentesi a Chioggia nella stagione 1998/99 e nel Rovigo Lapecer in Eccellenza nel 2012.