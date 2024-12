Lanazione.it - Cacciatore colpito al petto durante battuta al cinghiale

Salvo un giovaneche ieri stava partecipando con la squadra ’K2 di Lecchi e con quella di Vagliagli ad unaalnel cuore del Chianti. L’esatta dinamica è tuttora da chiarire ma non si può escludere che sia stato preso dal frammento di un sasso, forse spezzato e schizzato via proprio per un colpo esploso nella cacciata. L’ha raggiunto al torace. Enorme lo spavento. Il, un trentenne valdelsano, è stato portato al pronto soccorso delle Scotte, dopo un recupero rocambolesco in una zona impervia. Ieri è stato sottoposto ad accurati accertamenti dai medici del policlinico ma le sue condizioni non sono gravi: infatti nel pomeriggio è stato dimesso, per lui solo una ferita superficiale. Laè stata ovviamente subito interrotta e le squadre hanno lasciato Lecchi in Chianti con largo anticipo.