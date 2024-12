Bergamonews.it - Bergamo d’orgoglio e carica emotiva, ma Milano è troppo forte: 1-3 al PalaFacchetti

Treviglio. Una cosa è certa: non si può dire chenon ci abbia provato. Poi c’è la realtà dei fatti, c’è il divario tecnico che è inevitabilmente presente. D’altronde si parla di tre medaglie d’oro olimpiche – Egonu, Sylla, Danesi, più Orro tenuta a riposo – e di una serie di grandissimi nomi d’eccellenza della pallavolo italiana, anzi, mondiali. Insomma, l’epilogo finale, il 3-1 in favore del Vero Volley, è tutto fuorché una sorpresa, ma come non è una sorpresa la volontà delle rossoblù padrone di casa di farsi valere, combattere alla pari per larghi tratti della partita, di non arrendersi mai. Non perde, vince. Un concetto diverso.Ladelè spaventosa: 2.800 spettatori, palazzetto gremito in ogni ordine di posto. Un frastuono incredibile che inizia nel pre-gara quando durante le presentazioni la Nobiltà Rossoblù e tutta la Curva Sud espongono la coreografia “Fenice”.