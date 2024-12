Lapresse.it - Bari, uccise complice dopo rapina: arrestato 37enne capoclan

Leggi su Lapresse.it

I carabinieri del comando provinciale dihanno eseguito una misura cautelare, emessa dal Gip del Tribunale disu richiesta della locale Procura-Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di un, C.F., originario di Bitonto, indagato per omicidio volontario premeditato di Edvin Sadiku, oltre che detenzione e porto di armi da fuoco, aggravati dal metodo e dall’agevolazione mafiosa. Secondo l’accusa, la sera del 3 febbraio 2017 intorno alle 19, a Toritto lungo la SS96 in direzione Palo del Colle, la vittima – all’epoca 33enne e ritenuto appartenente al clan Cipriano di Bitonto – era stato coinvolta dall’indagato in unaa mano armata di un’auto. Subitodue itori avevano raggiunto l’agro di Binetto, dove l’indagato sarebbe sceso dall’auto e, cogliendolo di sorpresa, avrebbe esploso nei confronti delSadiku Edwin almeno 12 colpi di arma da fuoco calibro 7,62, raggiungendolo in sei punti diversi al collo e alla testa.