WWE | Michin avanza con grinta il sogno del Women’s US Championship continua

è in missione per la redenzione. La Superstar WWE ha conquistato un posto in semifinale del torneo per ilUnited Statesnell’episodio della scorsa notte di SmackDown, sconfiggendo Piper Niven e Lash Legend in un intenso Triple Threat Match. Parlando in esclusiva alle telecamere WWE nel backstage,ha riflettuto sul suo percorso, chiarendo di essere pronta a riscrivere la sua storia:“Ho sprecato le mie opportunità di diventare la primaNXT North American Champion” ha ammesso. “Questa volta, non mi lascerò sfuggire l’occasione di diventare la primaUS Champion. Non è un desiderio, ma una necessità. Sarò la prima.”EXCLUSIVE: After winning her first-roundUnited StatesTournament Match against @PiperNivenWWE and @lashlegendwwe,is ready to claim her destiny.