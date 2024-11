Ilfattoquotidiano.it - Sondaggi, il gradimento per il governo Meloni ai minimi dall’insediamento. Salgono Fdi e, soprattutto, Pd

Le elezioni regionali in Emilia Romagna ed Umbria e gli inciampi della maggioranza sulla legge di bilancio (canone Rai) si riverberano nell’atteggiamento degli italiani nei confronti die premier. Secondo ielaborati periodicamente per il Corriere della Sera da Nando Pagnocelli, ilper ilè sceso aida quando l’esecutivoè entrato in carica. Si colloca ora al 42%, 3 punti percentuali in meno rispetto a fine ottobre e 4 punti al di sotto dei valori di inizio anno.Si erodono anche i consenso per la presidente del Consiglio Giorgiache passa dal 46% di ottobre all’attuale 43%. I voti negativi sono il 50%, il 13% non si esprime, ad apprezzare la premier è solo il 37% degli interpellati (l’indice è poi elaborato escludendo dal computo chi non dà indicazioni, ndr).