Serie C Femminile La Jesina Aurora a Tavagnacco per dimostrarsi grande | il pre-partita con la bandiera Catia Cantori

Dopo la storica rimonta contro il Venezia le leoncelle cercano continuità in casa delper dimostrare di essere competitive: ai nostri microfoni, al 21º anno in biancorosso, ci presenta la sfidaJESI, 30 novembre 2024 – Altra sfida cruciale nel percorso della.Le leoncelle, nella tredicesima giornata di campionato, ultima dell’anno solare, dovranno infatti affrontare il, una storica realtà del calcioitaliano ormai decaduta.– Venezia 3-2Le friulane infatti, dopo aver a lungo disputato laA, sono retrocesse due volte nel giro di pochi anni, l’ultima la scorsa stagione, finendo proprio nel girone delle jesine.Una sfida dunque insidiosa ma dalfascino per le ragazze di mister Casaccia, che oltre al valore dellahanno bisogno di punti per risalire la china in classifica e proiettarsi verso nuovi grandi traguardi in vista dell’imminente seconda parte di stagione.