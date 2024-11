Quotidiano.net - Osnato (FdI): "La lite sul canone Rai?. Spiacevole, nulla di più"

Leggi su Quotidiano.net

Marco, deputato di Fdi e presidente della commissione finanze alla camera, come giudica il lavoro svolto dal governo sulla Legge di bilancio? "Siamo molto soddisfatti di questa manovra. L’iter parlamentare che ha portato alla legge di Bilancio si è mosso sui binari della serietà e della concretezza. Siamo riusciti a trovare l’intesa con la Commissione europea, superando gli ostacoli che in gran parte derivano da scelte un po’ infelici del passato, però ci siamo riusciti, ci fa piacere che la Commissione l’abbia riconosciuto, ma ci fa ancora più piacere che lo riconosca la Banca Centrale Europea conferendo maggiore affidabilità ai titoli di stato. Lo hanno riconosciuto praticamente tutte le agenzie di rating e mi sembra che questo possa anche far pensare a un futuro un po’ migliore anche per quanto riguarda i tassi di interesse sul nostro debito pubblico".