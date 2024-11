Oceania 2 la produzione ha eliminato intere canzoni dal sequel Disney | Abbiamo dovuto seppellirle

Leggi su Cinefilos.it

2, laha” dal: “”L’attrice Auli’i Cravalho ha eseguito e registrato letagliate dal2 Moana 2. Tuttavia, ha confermato che il tema centrale della serie televisiva abbandonata è stato mantenuto nell’adattamento cinematografico.Il co-regista Jason Hand ha dichiarato di essersi reso conto che la storia continua di2 (Moana 2) “sembrava sempre implorare per il grande schermo” quando hanno mostrato un campione dello show televisivo al pubblico di prova. “Ci ha permesso di avere una sandbox più grande e credo che, dal punto di vista artistico, siamo stati in grado di mettere più cose sullo schermo”, ha detto a Radio Times. “Quindi è stato davvero emozionante!”. Moana: La serie è stata confermata in sviluppo nel 2020 e inizialmente doveva essere lanciata su+.