Noi Moderati, rivelazione choc al congresso: 6 delegate su 13 hanno subito abusi

Sei donne partecipanti aldi Noisulle 13 riunite nel pomeriggio al tavolo tematico sui femminicidi e la violenza di genereraccontato di essere state molestate sessualmente e violentate in passato. A rivelarlo è stata la deputata Martina Semenzato che ha coordinato proprio i lavori del tavolo tematico sui femminicidi e la violenza di genere. Raggiunta da Open Semenzato ha spiegato come al tavolo avessero raccontato proprio sei storie di violenza sessuale subita personalmente dalle. «In qualche caso in famiglia, in qualche altro da persone che ritenevano amiche o da sconosciuti», precisa la deputata di Noisenza volere aggiungere altri particolari «per rispetto delle colleghe». I lavori dei tavoli si sono tenuti a porte chiuse, senza presenza della stampa o diretta facebook come negli altri momenti dei lavori congressuali.