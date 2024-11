Quotidiano.net - Miracolo dell’intelligenza artificiale: il confessore è Gesù

Confessarsi connon è più un sogno. È una realtà, se non in carne ed ossa, virtuale. L’intelligenzaentra in confessionale nella Peterskapelle, una chiesa cattolica a Lucerna, in Svizzera. Qui da qualche giorno è attiva l’installazione artistica sperimentale Deus ex machina – mai nome è stato più azzeccato – che consente ai fedeli di conversare con un ologramma celeste, connesso ad un chatbot di. Una volta sedutasi in confessionale, la persona è accolta da una voce che, da dietro la lastra traforata in metallo, recita: "La pace sia con te". Non è la voce di un prete, né di Dio, ma di un’intelligenza, accessibile 24 ore su 24, in grado di parlare 100 lingue e di rispondere ai quesiti e alle preoccupazioni del singolo in modo personalizzato, con riferimenti biblici e spirituali.