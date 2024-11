Isaechia.it - Maura Paparo a Verissimo parla del tumore al seno: “Ecco come l’ho scoperto”

Leggi su Isaechia.it

, storica insegnante di danza della trasmissione Amici, è stata ospite di, raccontando emozioni, ricordi e momenti significativi della sua vita. In un’intervista ricca di sentimento,ha ripercorso il suo ritorno nel programma, il legame profondo con Garrison e le difficoltà affrontate nella sua vita personale.Recentemente laè tornatagiudice speciale ad Amici:Tornare ad Amici è stato bello, emozionante. Mi sento a casa ogni volta che torno lì. Tra i momenti più divertenti dell’intervista, spiccano le parole dedicate a Garrison Rochelle:conosciuto che avevo 14 anni: aveva i leggins, gli scaldamuscoli e i riccioloni. Tra noi c’è un’amicizia grandissima. Mi dice che sonouna mamma, ma anche una badante! Ogni tanto mi fa arrabbiare, non risponde al telefono e penso il peggio!ha condiviso un toccante ricordo dei suoi genitori, persone semplici e lontane dal mondo dello spettacolo:I miei genitori erano persone semplici, l’idea di me ballerina non era neanche preventivata.