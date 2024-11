Ilgiorno.it - Landriano, auto si incendia in garage: il fumo invade la palazzina, 5 intossicati

(Pavia), 30 novembre 2024 - Nove famiglie fatte uscire dai loro appartamenti, 5 persone in ospedale per sospetta intossicazione provocata dalche ha invaso la, sprigionato dall'incendio di un'nelsotterraneo. L'allarme è scattato nella mattinata di oggi, sabato 30 novembre, in via Primo Levi, alla frazione Pairana di. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Pavia, e i soccorsi sanitari di Areu. La conseguenze principali sono state provocate dalche dalsotterraneo è salito dalla tromba delle scale e ha così raggiunto le abitazioni, che sono state temporaneamente evacuate. Tra le nove famiglie fatte uscire in strada, 5 persone sono state soccorse, anche se per conseguenze per fortuna lievi, trasportate con le ambulanze in codice verde all'ospedale di Melegnano.