La Jesina a Marina | una sfida d’alta quota

Esame di maturità per la Vigor Castelfidardo che oggi sale sul campo della capolista Vismara. La formazione di Malavenda è reduce da due vittorie consecutive e proverà a fare il ‘miracolo’: infliggere la prima sconfitta in campionato al Vismara, unica squadra ancora immacolata del girone A di Promozione (reduce da tre vittorie di fila) dopo la sconfitta rocambolesca di domenica dellasul campo del Tavullia Valfoglia. Oggi la formazione leoncella - che non potrà contare su Borocci squalificato - è attesa dalla seconda trasferta consecutiva, alquanto impegnativa, sul campo del, con le due squadre distanti solo tre punti. Unquarto in classifica assieme al Tavullia Valfoglia di scena oggi a Sassoferrato. La squadra di Gobbi è alla ricerca disperata di punti. Nel programma odierno impegno insidioso per il Moie Vallesina che riceve il Gabicce Gradara, mentre il Barbara Monserra (non ci sarà Rocchi squalificato) va a caccia della seconda vittoria consecutiva visto che riceverà la visita dell’ultima in classifica, l’Appignanese.