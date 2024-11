Ilrestodelcarlino.it - "Il mio canto libero", Popsophia e l’eredità intellettuale di Einaudi

Dopo l’anteprima da tutto esaurito in Sicilia, al Politeama di Palermo, la nuova produzione di"Il mio" debutta alla Mole di Ancona il 13 dicembre alle ore 21.15. La nuova produzione culturale ideata da Lucrezia Ercoli in collaborazione con la Fondazione Luigiaffrontadell’liberale attraverso i linguaggi della contemporaneità. Dai Dialoghi di Platone alle atmosfere distopiche di Divergent, dai Queen al potere visionario di Arancia Meccanica.parla di libertà nella nuova produzione realizzata in occasione del 150esimo anniversario dalla nascita di Luigi, secondo presidente della Repubblica. Si tratta di un appuntamento dedicato alla riflessione filosofica sul tema della libertà attraverso gli stimoli offerti dai nuovi linguaggi, dal cinema alla musica, dalle serie tv alla letteratura.