Grecia Atm | inaugurata la metropolitana a Salonicco

Attraversa la città da est a ovest in 18 minuti, con 13 stazioni e una lunghezza complessiva di 10 chilometri. Dopo quasi 20 anni di attesa è stata, in, la nuova linea della, la prima del Paese a guida automatica. L’infrastruttura è gestita dal gruppo Atm, la società che si occupa anche del trasporto pubblico a Milano, attraverso Thema, controllata al 51% da Atm e al 49% da Egis (gruppo francese d’ingegneria delle infrastrutture), che a giugno 2023 si è aggiudicata la commessa della durata di 11 anni e del valore di 250 milioni di euro. Alla cerimonia di apertura hanno preso parte, tra gli altri, il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Christos Staikouras; per Atm erano presenti la presidente Gioia Ghezzi e l’amministratore delegato Arrigo Giana.