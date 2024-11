Secoloditalia.it - Flavio al Velavevodetto – Roma

alPiazza dei Quiriti, 4/5 – 00192Telefono: 06/36000009Sito Internet: www.ristorante.itTipologia:naPrezzi: antipasti 7/15€, primi 13/15€, secondi 15/20€, dolci 5/6€Chiusura: maiOFFERTAConvincente anche quest’anno l’esperienza in questa insegna nota ben al di fuori dei confini capitolini (non a caso è presente anche a Milano, dove, invero, non ci ha soddisfatti per nulla). L’afflusso massiccio sia dini sia di turisti italiani e stranieri rende non semplicissimo trovare posto nel pittoresco locale storico sotto il monte dei cocci a Testaccio. Proprio per questo abbiamo voluto provare la seconda sede più “borghese” di Prati, non riscontrando particolari differenze nella qualità dell’offerta culinaria rispetto alla casa madre. Una proposta fieramente ancorata alla tradizione laziale, interpretata in modo ineccepibile a partire da materie prime di qualità.